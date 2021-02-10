Вперше з початку пандемії: НБУ відновлює стрес-тестування 30 банків - список

Джерело:Нацбанк
Національний банк України відновлює стрес-тестування банків та щорічну оцінку стійкості після тривалої перерви через пандемію коронавірусу. Її здійснюватимуть станом на 1 січня 2021 року.
За даними НБУ, це передбачає оцінку активів для усіх банків та стрес-тестування для окремо визначеного переліку. Зокрема, оцінювання стійкості зосереджуватимуть на стані активів банків після пандемії COVID-19.
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У Нацбанку повідомили, що особливу увагу приділятимуть реструктуризованим кредитам та якості оцінки вартості нерухомості.
У повідомленні вказано, що оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 72 із 73 установ, які мають банківські ліцензії. Однак це не стосується банку "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції.
Водночас стрес-тестування проходитимуть 30 банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Фінансові установи відібрали за такими критеріями:
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За даними Нацбанку, деталі макроекономічних сценаріїв та підходів до стрес-тестування у 2021 році оприлюднять найближчим часом на сайті НБУ.