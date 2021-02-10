Вперше з початку пандемії: НБУ відновлює стрес-тестування 30 банків - список

Національний банк України відновлює стрес-тестування банків та щорічну оцінку стійкості після тривалої перерви через пандемію коронавірусу. Її здійснюватимуть станом на 1 січня 2021 року.

За даними НБУ, це передбачає оцінку активів для усіх банків та стрес-тестування для окремо визначеного переліку. Зокрема, оцінювання стійкості зосереджуватимуть на стані активів банків після пандемії COVID-19.

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У Нацбанку повідомили, що особливу увагу приділятимуть реструктуризованим кредитам та якості оцінки вартості нерухомості.

Про які банки мовиться

У повідомленні вказано, що оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 72 із 73 установ, які мають банківські ліцензії. Однак це не стосується банку "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції.

Водночас стрес-тестування проходитимуть 30 банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Фінансові установи відібрали за такими критеріями:

розмір активів, зважених на ризик;

обсяг депозитів, залучених від домогосподарств;

обсяг чистих кредитів, наданих домогосподарствам.

"Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк Аваль", "Сбербанк", "Укрсиббанк", "ОТП банк", Креді Агріколь банк", "Прокредит банк", "Кредобанк", "Ідея банк", "Правекс Банк", "Банк Форвард", "ПУМБ", "Банк Південний", "Таскомбанк", "Універсал Банк", "Банк Кредит Дніпро", "Банк Восток", "Мегабанк", "А-банк", "МТБ Банк", "Індустріалбанк", "Банк інвестицій та заощаджень", "Банк Альянс", "Банк Львів", "Банк Глобус", "Акордбанк".

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За даними Нацбанку, деталі макроекономічних сценаріїв та підходів до стрес-тестування у 2021 році оприлюднять найближчим часом на сайті НБУ.