Причиною зниження цього показника найімовірніше є скорочений робочий тиждень. Однак у порівнянні з минулими аналогічними періодами сума купленої валюти є доволі високою.

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Порівняння з показниками минулого року

За три робочі дні поточного тижня НБУ купив на міжбанку 119,6 мільйона доларів. Минулого тижня ця цифра становила 228 мільйонів і вона була рекордною для цього року і вищою за попередній період у 15 разів.

Загалом цього року НБУ купив 1,904 мільярда доларів, а продав – 197 мільйонів. Однак ці цифри я значно меншими у порівнянні з 2020 роком. Тоді Нацбанк купив 4,93 мільярда доларів та продав 3,89 мільярда.

Зверніть увагу! З 1 серпня Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 до 5 млн доларів для поповнення міжнародних резервів. Нова норма діятиме до кінця 2021 року.