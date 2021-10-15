Причиною зниження цього показника найімовірніше є скорочений робочий тиждень. Однак у порівнянні з минулими аналогічними періодами сума купленої валюти є доволі високою.
Зверніть увагу Поки гривня невпинно росте: Нацбанк у 15 разів збільшив купівлю валюти
Порівняння з показниками минулого року
За три робочі дні поточного тижня НБУ купив на міжбанку 119,6 мільйона доларів. Минулого тижня ця цифра становила 228 мільйонів і вона була рекордною для цього року і вищою за попередній період у 15 разів.
Загалом цього року НБУ купив 1,904 мільярда доларів, а продав – 197 мільйонів. Однак ці цифри я значно меншими у порівнянні з 2020 роком. Тоді Нацбанк купив 4,93 мільярда доларів та продав 3,89 мільярда.