Нацбанк тимчасово очолив Гелетій: чому він замінив Шевченка

Наразі обов'язки глави Національного банку України тимчасово виконує Юрій Гелетій. Він очолив регулятор на період відпустки голови регулятора Кирила Шевченка.

Про це директорка департаменту комунікацій НБУ Галина Калачова розповіла під час брифінгу з питань монетарної політики.

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Гелетій тимчасово очолив Нацбанк

За словами Калачової, Кирило Шевченко перебуває у плановій короткій відпустці та повернеться до виконання своїх обов'язків після вихідних.

Виконувачем обов'язків голови Національного банку зараз є Юрій Гелетій,

– зазначила вона.

Нагадаємо, Гелетій є заступником голови НБУ з 22 липня 2020 року. Його кандидатуру тоді запропонував новий голова НБУ Кирило Шевченко.

Що відомо про Юрія Гелетія

Український економіст, фінансист, юрист, кандидат економічних наук.

З жовтня 2015 року до липня 2018 року був на посаді директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів. Там він відповідав за питання стратегічного реформування державного банківського сектору, розвитку ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів.

З липня 2018 року обіймав посаду міністра фінансів.

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