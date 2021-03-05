Нацбанк тимчасово очолив Гелетій: чому він замінив Шевченка

Джерело:24 канал
Наразі обов'язки глави Національного банку України тимчасово виконує Юрій Гелетій. Він очолив регулятор на період відпустки голови регулятора Кирила Шевченка.
Про це директорка департаменту комунікацій НБУ Галина Калачова розповіла під час брифінгу з питань монетарної політики.
Читайте також Вихідний не стане на заваді: як працюватимуть банки 8 Березня
За словами Калачової, Кирило Шевченко перебуває у плановій короткій відпустці та повернеться до виконання своїх обов'язків після вихідних.
Виконувачем обов'язків голови Національного банку зараз є Юрій Гелетій,
– зазначила вона.
Нагадаємо, Гелетій є заступником голови НБУ з 22 липня 2020 року. Його кандидатуру тоді запропонував новий голова НБУ Кирило Шевченко.
Дані з Вікіпедії