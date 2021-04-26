Як банки працюватимуть на травневі свята: НБУ роз'яснив графік роботи

Джерело:пресслужба НБУ
НБУ визначив регламент роботи системи електронних платежів регулятора та порядок роботи банків у період травневих свят.
СЕП працюватиме у режимі 23/7, а банки матимуть можливість самостійно встановлювати графік роботи.
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Незалежно від святкових та неробочих днів, система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень,
– йдеться у повідомленні.
У НБУ наголосили, що скористатися цією можливістю чи ні кожен банк визначає самостійно на свій розсуд, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.
Також порадили громадянам завчасно уточнити у свого банку графік його роботи на травневі свята.
Окрім цього, банки які здійснюватимуть міжбанківські платежі: