Як банки працюватимуть на травневі свята: НБУ роз'яснив графік роботи

НБУ визначив регламент роботи системи електронних платежів регулятора та порядок роботи банків у період травневих свят.

СЕП працюватиме у режимі 23/7, а банки матимуть можливість самостійно встановлювати графік роботи.

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Незалежно від святкових та неробочих днів, система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень,

– йдеться у повідомленні.

У НБУ наголосили, що скористатися цією можливістю чи ні кожен банк визначає самостійно на свій розсуд, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.

Також порадили громадянам завчасно уточнити у свого банку графік його роботи на травневі свята.

Міжбанківські платежі

Окрім цього, банки які здійснюватимуть міжбанківські платежі:

1 – 4 травня – відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 5 травня 2021 року.

8 – 10 травня – відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 11 травня 2021 року.

Цього річ травневі свята припадають на вихідні дні. Тож, згідно із законодавством, офіційними вихідними днями будуть 1 – 4 та 8 – 10 травня.