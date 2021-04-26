НБУ визначив регламент роботи системи електронних платежів регулятора та порядок роботи банків у період травневих свят.

СЕП працюватиме у режимі 23/7, а банки матимуть можливість самостійно встановлювати графік роботи.

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Незалежно від святкових та неробочих днів, система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень,

– йдеться у повідомленні.

У НБУ наголосили, що скористатися цією можливістю чи ні кожен банк визначає самостійно на свій розсуд, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.

Також порадили громадянам завчасно уточнити у свого банку графік його роботи на травневі свята.

Міжбанківські платежі

Окрім цього, банки які здійснюватимуть міжбанківські платежі:

1 – 4 травня – відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 5 травня 2021 року.

8 – 10 травня – відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 11 травня 2021 року.

Зверніть увагу! Цього річ травневі свята припадають на вихідні дні. Тож, згідно із законодавством, офіційними вихідними днями будуть 1 – 4 та 8 – 10 травня.