"Регулятор має розуміти": НБУ розповів, коли планують продати "Приватбанк"

НБУ планує готувати "Приватбанк" на продаж лише після закінчення кризи через пандемію коронавірусу. Це станеться, коли реальний ВВП України зростатиме впродовж 2 кварталів поспіль.
Окрім того, у Нацбанку є низка вимог до інвесторів. Зокрема, бездоганна ділова репутація, задовільний фінансовий/майновий стан та прозору структуру власності.
Зауважте "Приватбанк" хочуть продати: кому, за скільки і що буде з вкладами
Тобто регулятор має розуміти, хто конкретно стоїть за інвестиціями в банк,
– розповіли у Нацбанку.
Чому держава продає "Приватбанк"
- "Приватбанк" Україна націоналізувала ще у 2016 році. Тоді державі довелося здійснити докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Наразі держава володіє 4 банками: "Приватбанком", "Ощадбанком", "Укргазбанком" та "Укрексімбанком".
- Водночас держава хоче зменшити свою частку у банківській системі з 55% до 25%.
- Станом на 2021 рік 20% українського банківського ринку належить "Приватбанку".
- У Нацбанку переконані, що він зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів.