"Регулятор має розуміти": НБУ розповів, коли планують продати "Приватбанк"

НБУ планує готувати "Приватбанк" на продаж лише після закінчення кризи через пандемію коронавірусу. Це станеться, коли реальний ВВП України зростатиме впродовж 2 кварталів поспіль.

Окрім того, у Нацбанку є низка вимог до інвесторів. Зокрема, бездоганна ділова репутація, задовільний фінансовий/майновий стан та прозору структуру власності.

Зауважте "Приватбанк" хочуть продати: кому, за скільки і що буде з вкладами

Тобто регулятор має розуміти, хто конкретно стоїть за інвестиціями в банк,

– розповіли у Нацбанку.

Чому держава продає "Приватбанк"

"Приватбанк" Україна націоналізувала ще у 2016 році. Тоді державі довелося здійснити докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Наразі держава володіє 4 банками: "Приватбанком", "Ощадбанком", "Укргазбанком" та "Укрексімбанком".

Водночас держава хоче зменшити свою частку у банківській системі з 55% до 25%.

Станом на 2021 рік 20% українського банківського ринку належить "Приватбанку".

У Нацбанку переконані, що він зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів.