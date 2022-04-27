По це в інтерв'ю фаховому виданню Euromoney розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко.

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Україна отримала понад 4 мільярди доларів від міжнародних партнерів

Шевченко наголосив, що Україні вдається витримувати баланс насамперед завдяки підтримці міжнародних фінансових інститутів. За його даними, наразі це понад 4 мільярди доларів.

Раніше НБУ повідомляв, що міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2022 року становили 28,1 мільярда доларів що на 2% більше, ніж на початок березня (27,5 мільярдів). Однак до середини квітня вони скоротилися до 27,4 мільярда доларів.

Зараз більшість операцій на ринку здійснюється за участю НБУ. Водночас найбільше резервів Україна витрачає на забезпечення критичного імпорту. Ще однією суттєвою статтею витрат, яку Україна не припиняла і не планує припиняти, є обслуговування держборгу.

Україні вдалося зберегти стабільність валюти

За словами Шевченка, безперебійній роботі фінансової системи України допоміг заздалегідь розроблений план.

Щойно ми зрозуміли, що Росія напала на Україну, ми змогли швидко запровадити необхідні обмеження, які допомогли нам зберегти стабільність фінансової системи,

– розповів він.

Крім того, Україна провела виважену макроекономічну політику з помірним дефіцитом бюджету, зниженням боргового навантаження, контролем над інфляційними очікуваннями тощо. Відтак курс долара на "чорному" ринку сьогодні не дуже відрізняється від офіційного курсу, зафіксованого на початку війни: 33 гривні / 1 долар проти 29,25 гривні / 1 долар, хоча у перші дні після російського вторгнення він сягав 39 – 40 гривень / 1 долар.

Обсяг клієнтських депозитів у банківській системі навіть збільшився

За словами Шевченка, обсяг клієнтських депозитів у банківській системі з початку війни зріс на 83,6 мільярда гривень до 22 квітня. Зокрема, гривневі депозити фізосіб збільшилися на 21,6%.

Глава НБУ зазначив, що банки мають достатній запас якісних активів і мають доступ до інструментів рефінансування. Разом з тим, отримавши в перші дні війни бланкове рефінансування на рік на піку на суму 32,3 мільярда гривень, на сьогодні вони вже достроково погасили велику суму, знизивши заборгованість по ньому до 9 мільярдів гривень.

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