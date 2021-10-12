У НБУ розповіли, чи рекордна вартість газу в Європі відобразиться на платіжках українців

Вартість ціни на газ в Європі ледь не щотижня б'є рекорди. До прикладу, 6 жовтня вартість блакитного палива складала 1900 доларів за тисячу кубометрів. Чи позначаться такі захмарні тарифи на платіжках українців – читайте далі.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук поспішив заспокоїти українців. За його словами, підвищення цін на газ в Європі на цьогорічних тарифах це майже не позначиться.

Важливо Ціна на газ у Європі впала після чергового історичного рекорду

Він зауважив, що змін у платіжках можна уникнути, враховуючи дію річних контрактів для домогосподарств.

Що про це думають в уряді

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов поспішив заспокоїти українців. За його словами, тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні.

Прем'єр Денис Шмигаль також сказав, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними.

Що відомо про збільшення ціни на газ в Європі? Ще 1 вересня вартість газу в Європі трималася на рівні 614 доларів за тисячу кубів. Однак ситуація кардинально змінилася і вже 7 жовтня блакитне паливо коштувало 1900 доларів за тисячу кубометрів. Причин такого підвищення цін декілька, зокрема низькі запаси в європейських підземних сховищах, відмова російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту та конкуренція з Азією.

Якою буде ситуація у 2022 році

Заступник голови НБУ додав, що наступного року реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості. Це закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

У деяких містах України стартував опалювальний сезон. Першими включили опалення у Львові , Луцьку та частково в інших містах.

Зауважимо, що місячний жовтневий тариф від "Нафтогаз" у жовтні складає 16,56 гривні за кубометр газу. Це на 4,56 гривні більше, ніж було у вересні.