У Національному банку України попереджають про те, що на ситуації з карантином заробляють зловмисники. Шахраї надсилають повідомлення про пропозиції "онлайн-компенсацій" від держави.

Гроші, які пропонують махінатори, мають піти начебто на оплату комунальних та медичних послуг. Мовиться навіть про виплату допомоги при інфікуванні коронавірусом. Про це інформують у пресслужбі НБУ.

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Цей перелік – не є вичерпним. Шахраї можуть запропонувати компенсувати будь-що – оплату товарів іноземного виробництва, невикористані медичні послуги тощо,

– мовиться у повідомленні.

За якою схемою працюють зловмисники:

Спочатку надсилають повідомлення, у якому посилання на шахрайський сервіс.

На екрані – сума "компенсації". Зазвичай вона досить велика, наприклад, – 50 тисяч гривень.

Для отримання коштів, треба сплатити комісію – 100 – 200 гривень.

Після отримання комісії шахраї не зупиняються і просять перерахувати ще гроші на формування рахунку та інші псевдопослуги.

Важливо! Аби не потрапити на гачок злочинців, у НБУ радять перевіряти інформацію через офіційні джерела. Так, про допомогу від держави можна дізнатись з профільної установи за місцем проживанням. Про подібні злочини просять повідомляти НБУ – 0 800 505 240 та Кіберполіцію – 0 800 505 170.