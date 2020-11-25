Наживаються на карантині: у НБУ розповіли про "онлайн-компенсації" від шахраїв
У Національному банку України попереджають про те, що на ситуації з карантином заробляють зловмисники. Шахраї надсилають повідомлення про пропозиції "онлайн-компенсацій" від держави.
Гроші, які пропонують махінатори, мають піти начебто на оплату комунальних та медичних послуг. Мовиться навіть про виплату допомоги при інфікуванні коронавірусом. Про це інформують у пресслужбі НБУ.
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Цей перелік – не є вичерпним. Шахраї можуть запропонувати компенсувати будь-що – оплату товарів іноземного виробництва, невикористані медичні послуги тощо,
– мовиться у повідомленні.
За якою схемою працюють зловмисники:
- Спочатку надсилають повідомлення, у якому посилання на шахрайський сервіс.
- На екрані – сума "компенсації". Зазвичай вона досить велика, наприклад, – 50 тисяч гривень.
- Для отримання коштів, треба сплатити комісію – 100 – 200 гривень.
- Після отримання комісії шахраї не зупиняються і просять перерахувати ще гроші на формування рахунку та інші псевдопослуги.
Що відомо про карантин в Україні?Уряд ухвалив рішення повернутись від адаптивного карантину до загальнодержавного. Також з 14 по 30 листопада в Україні запровадили карантин вихідного дня. У суботу та неділю можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, пошта, АЗС та заклади, що готують їжу на виніс.
Проти таких обмежень протестують представники малого та середнього бізнесу, що заявляють про колосальні втрати.
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