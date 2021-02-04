НБУ реформував валютну лібералізацію: що зміниться для українців

Запорукою лібералізації валютного регулювання є позитивна динаміка на валютному ринку. Станом на лютий 2021 року Національний банк України зробив черговий крок на шляху до цього.
Джерело: Національний банк України
Е-ліміт збільшили відразу для низки валютних операцій фізичних осіб. Сума зросла до 200 тисяч євро.
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Про які банківські операції мовиться
- розміщення грошей на власних іноземних рахунках;
- переказ грошей за договором страхування життя;
- надання позики нерезидентам.
Що ще кажуть у НБУ
- Таке рішення не спричинить суттєвих негативних наслідків для валютного ринку в Україні.
- Фізичні особи вже упродовж року вільно купують безготівкову валюту без будь-яких зобов'язань чи підстав.
- Лише упродовж 2020 року фізичні особи шляхом е-ліміту перерахували в іноземні країни приблизно 274 мільярди євро. Така сума – це менше, аніж середньоденний обсяг торгів на міжбанківському ринку валюти.