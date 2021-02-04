НБУ реформував валютну лібералізацію: що зміниться для українців

4 лютого 2021 , 18:46
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Запорукою лібералізації валютного регулювання є позитивна динаміка на валютному ринку. Станом на лютий 2021 року Національний банк України зробив черговий крок на шляху до цього.

Джерело: Національний банк України

Е-ліміт збільшили відразу для низки валютних операцій фізичних осіб. Сума зросла до 200 тисяч євро.

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Про які банківські операції мовиться

  • Інвестування за кордон;
  • розміщення грошей на власних іноземних рахунках;
  • переказ грошей за договором страхування життя;
  • надання позики нерезидентам.

Що ще кажуть у НБУ

  • Таке рішення не спричинить суттєвих негативних наслідків для валютного ринку в Україні.
  • Фізичні особи вже упродовж року вільно купують безготівкову валюту без будь-яких зобов'язань чи підстав.
  • Лише упродовж 2020 року фізичні особи шляхом е-ліміту перерахували в іноземні країни приблизно 274 мільярди євро. Така сума – це менше, аніж середньоденний обсяг торгів на міжбанківському ринку валюти.