Запорукою лібералізації валютного регулювання є позитивна динаміка на валютному ринку. Станом на лютий 2021 року Національний банк України зробив черговий крок на шляху до цього.

Джерело: Національний банк України Е-ліміт збільшили відразу для низки валютних операцій фізичних осіб. Сума зросла до 200 тисяч євро. Актуально Це буде рік економічного зростання: у Зеленського поділилися оптимістичними прогнозами Про які банківські операції мовиться Інвестування за кордон; розміщення грошей на власних іноземних рахунках; переказ грошей за договором страхування життя; надання позики нерезидентам. Що ще кажуть у НБУ Таке рішення не спричинить суттєвих негативних наслідків для валютного ринку в Україні.

Фізичні особи вже упродовж року вільно купують безготівкову валюту без будь-яких зобов'язань чи підстав.

Лише упродовж 2020 року фізичні особи шляхом е-ліміту перерахували в іноземні країни приблизно 274 мільярди євро. Така сума – це менше, аніж середньоденний обсяг торгів на міжбанківському ринку валюти.