Прохання НБУ

У НБУ зазначили, що у зверненні йдеться й про заборону на відкриття рахунків у рублях та обмінювати його на інші валюти.

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Запроваджені міжнародними партнерами України санкції проти російської федерації безперечно є безпрецедентними. Проте з огляду на продовження військових дій, тиск на агресора з боку міжнародної спільноти має посилюватися,

– йдеться в повідомленні.

Для чого це потрібно

В українському регуляторі додали, що окупанти продовжують шукати способу обходу санкцій та зниження їхніх наслідків. Зокрема стосовно замороження російських активів у доларах та євро.

В НБУ наголосили, що Росія робить усе можливе, аби перевести торгівлю нафтою, газом та іншими природними ресурсами на розрахунки в рублях, створюючи у такий спосіб додатковий попит і підстави для зміцнення валюти РФ.

"Заборона на розрахунки в російських рублях дасть змогу зірвати плани держави-агресора щодо переходу на виплати у своїй національній валюті. Цей крок допоможе зберегти статус-кво в торгових розрахунках з росією", – додав Кирило Шевченко.

Раніше російська влада вирішила вдатися до шантажу, заявивши, що тепер прийматиме оплату за постачання газу лише в рублях. Але європейські країни не піддалися на ці погрози.