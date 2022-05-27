Відповідну пропозицію Нацбанк направив Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

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Що пропонує НБУ

Нацбанк пропонує заборонити здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців:

військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів, які проходять військову службу;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю через проходження військової служби чи опісля;

військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори;

членів добровольчих формувань територіальних громад.

Кирило Шевченко Голова Національного банку України Завдяки неймовірній силі та мужності наших захисників і захисниць Україна дає гідну відсіч ворогу. Задля їхньої підтримки ми запропонували внесення змін до законодавства. Ними передбачена заборона вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо воїнів та їхніх сімей у період дії в Україні воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення. Сподіваємося на підтримку парламентарів.

Фінустанови не зможуть вимагати погашення заборгованості протягом всього воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення. Тобто для них буде заборонена пряма взаємодія з боржниками: телефонні дзвінки, особисті зустрічі тощо, текстові повідомлення. Важливо, що це поширюється не лише на військовослужбовців, але й на членів їхніх сімей.

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