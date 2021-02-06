Е-гривня в Україні: НБУ продовжує вивчати можливість випуску валюти
Національний банк України вивчає можливість випускати власну цифрову валюту. Зокрема мовиться про е-гривню.
Джерело:Фейсбук Кирила Шевченка
У 2016 році Україна однією з перших у світі почала вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку (CBDC). Про це розповів очільник НБУ Кирило Шевченко.
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Нацбанк вивчає е-гривню
За його словами, Нацбанк продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти – е-гривні:
- досліджує її можливі сфери використання;
- досліджує потенційний попит на е-гривню
У 2018 році провели пілотний проєкт з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. У результаті "пілоту" ми отримали багато як цікавих висновків, так і нових відкритих питань,
– зазначив Шевченко.
Водночас як зауважив голова НБУ, це цілком нормально, враховуючи інноваційну природу CBDC. Він також сказав, що наразі ці питання досліджує не тільки Національний банк України, а й інші центробанки.
Впровадження е-гривні в Україні: коротко
- У грудні Кирило Шевченко зазначав, що нові віртуальні гроші здатні стати рівноцінним еквівалентом гривні.
- Запровадження е-гривні передбачає створення платіжної інфраструктури для її обігу на ринку.
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