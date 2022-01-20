НБУ припускає, що тарифи на комунальні послуги доведеться піднімати

У Національному банку України заявили, що може виникнути потреба переглянути тарифи на комунальні послуги. Там пояснюють це тим, що енергоносії на світових ринках утримують високі ціни.

Через ризики інфляції Нацбанк погіршив її прогноз на 2022 рік. Раніше інфляція очікувалась на рівні 5%, а тепер – 7,7%. Світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довше, ніж очікувалося.

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Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, а й потребуватиме поступового перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги,

– пояснює регулятор.

У НБУ наголошують, що тарифи на житлово-комунальні послуги необхідно встановити на економічно обґрунтованих рівнях. Це один з важливих проінфляційних ризиків.

МВФ робив схожий акцент

Якщо тарифи в один момент встановити обґрунтованими, то це усуне дисбаланси в секторі енергетики. Водночас така ситуація створить значний інфляційний тиск та призведе до погіршення очікувань. Як пояснює регулятор, відтермінування рішень щодо тарифів збере квазіфіскальні дисбаланси й ціновий тиск у майбутньому.

НБУ зауважує, що саме на цьому робили акцент також у Міжнародному валютному фонді під час першого перегляду програми stand-by. Серед основних напрямків її роботи визначили, зокрема, "зменшення фіскальних ризиків від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетичному секторі".

Що відомо про тарифи в Україні у 2022 році

Цьогоріч тарифи на газ для населення взимку залишаться незмінними. Проте зміниться вартість розподілу газу, а також одиниці виміру блакитного палива.

Також на українців очікують нові тарифи на холодну воду.

Як запевняв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тарифи на тепло будуть стабільними протягом усього сезону. Однак у Мінекономіки прогнозували їх підвищення.

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