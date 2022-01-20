Через ризики інфляції Нацбанк погіршив її прогноз на 2022 рік. Раніше інфляція очікувалась на рівні 5%, а тепер – 7,7%. Світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довше, ніж очікувалося.

До теми Тарифи на електроенергію у 2022 році: які зміни чекають українців

Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, а й потребуватиме поступового перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги,

– пояснює регулятор.

У НБУ наголошують, що тарифи на житлово-комунальні послуги необхідно встановити на економічно обґрунтованих рівнях. Це один з важливих проінфляційних ризиків.

МВФ робив схожий акцент

Якщо тарифи в один момент встановити обґрунтованими, то це усуне дисбаланси в секторі енергетики. Водночас така ситуація створить значний інфляційний тиск та призведе до погіршення очікувань. Як пояснює регулятор, відтермінування рішень щодо тарифів збере квазіфіскальні дисбаланси й ціновий тиск у майбутньому.

НБУ зауважує, що саме на цьому робили акцент також у Міжнародному валютному фонді під час першого перегляду програми stand-by. Серед основних напрямків її роботи визначили, зокрема, "зменшення фіскальних ризиків від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетичному секторі".

Що відомо про тарифи в Україні у 2022 році

Цьогоріч тарифи на газ для населення взимку залишаться незмінними. Проте зміниться вартість розподілу газу, а також одиниці виміру блакитного палива.

Також на українців очікують нові тарифи на холодну воду.

Як запевняв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тарифи на тепло будуть стабільними протягом усього сезону. Однак у Мінекономіки прогнозували їх підвищення.

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