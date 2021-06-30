Інформацію про звільнення оприлюднив директор департаменту Олександр Бевз. Він також зазначив, що ділиться новиною 30 червня для "уникнення маніпуляцій".
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З НБУ звільнилось керівництво Департаменту ліцензування
Заяви на звільнення подали:
- директор департаменту Олександр Бевз;
- заступниця директора Катерина Жебанова;
- начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитра Ткачук та його заступник Богдан Ільченко;
- начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль;
- начальник управління Вадим Романюк, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи;
- заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич і головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефан Дженко.
Олександ Бевз написав, що "ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати".
Однак, продовження нашої роботи в Нацбанку наразі є неможливим,
– заявив Бевз.
Він додав, що "централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень" – неприпустимі в роботі НБУ.
Критичні питання в роботі НБУ
Співробітники НБУ заявили, що для них "надкритичними" є:
- прозоре прийняття і своєчасне оформлення рішень;
- незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів;
- невтручання в наглядові процеси як ззовні, так і зсередини;
- своєчасна і об'єктивна комунікація регулятора з приводу його рішень;
- автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.
Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору,
– розповів Олександр Бевз.
Співробітники пояснили, що їхні повноваження пов'язані з критично важливою частиною роботи НБУ:
- доступ на ринок нових компаній,
- погодження керівників банків,
- дозволи на купівлю банків і фінансових компаній,
- а також злиття та поглинання,
- оцінка корпоративного управління та структур власності і багато іншого.
Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе,
– заявили співробітники.
Що цьому передувало
- 23 червня Рада Нацбанку погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови.
- У лютому 2021 року про звільнення з НБУ заявив співробітник Олександр Сухомлин.
- У жовтні 2020 році Рада НБУ оголосила догану та недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу. Перед тим вони працювали у команді ексголови регулятора Якова Смолія. Згодом суд скасував рішення Ради.
- У липні 2020 році НБУ очолив Кирило Шевченко. Детальніше про нього читайте за посиланням.