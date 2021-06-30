Інформацію про звільнення оприлюднив директор департаменту Олександр Бевз. Він також зазначив, що ділиться новиною 30 червня для "уникнення маніпуляцій".

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З НБУ звільнилось керівництво Департаменту ліцензування

Заяви на звільнення подали:

директор департаменту Олександр Бевз;

заступниця директора Катерина Жебанова;

начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитра Ткачук та його заступник Богдан Ільченко;

начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль;

начальник управління Вадим Романюк, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи;

заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич і головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефан Дженко.

Олександ Бевз написав, що "ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати".

Однак, продовження нашої роботи в Нацбанку наразі є неможливим,

– заявив Бевз.

Він додав, що "централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень" – неприпустимі в роботі НБУ.

Критичні питання в роботі НБУ

Співробітники НБУ заявили, що для них "надкритичними" є:

прозоре прийняття і своєчасне оформлення рішень;

незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів;

невтручання в наглядові процеси як ззовні, так і зсередини;

своєчасна і об'єктивна комунікація регулятора з приводу його рішень;

автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору,

– розповів Олександр Бевз.

Співробітники пояснили, що їхні повноваження пов'язані з критично важливою частиною роботи НБУ:

доступ на ринок нових компаній,

погодження керівників банків,

дозволи на купівлю банків і фінансових компаній,

а також злиття та поглинання,

оцінка корпоративного управління та структур власності і багато іншого.

Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе,

– заявили співробітники.

Що цьому передувало