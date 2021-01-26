Загрози співпраці з людьми зі санкційного списку США: про що НБУ попередив банки

26 січня 2021 , 17:40
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Національний банк попередив українські банки про ризики, пов'язані з проведенням фінансових операцій з особами, які потрапили під санкції США. Зокрема, застереження стосуються народного депутата Олександра Дубінського.

Джерело: "НВ"

Нацбанк розіслав відповідний лист українським банкам і учасникам ринків фінансових послуг.

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Попередження банків від НБУ

У ньому регулятор попередив про можливі ризики при співпраці з особами та організаціями, яких Міністерство фінансів США 11 січня 2021 року несло до санкційного списку.

Звертаємо увагу на ризики, пов'язані зі здійсненням фінансових операцій з особами, внесеними до OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам ужити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками,
– йдеться у листі.


Попередження від НБУ банкам / Скриншот листа

Хто саме перебуває у санкційному списку США

  • Олександр Дубінський – народний депутат від партії "Слуга народу";
  • Дмитро Ковальчук – спільник народного депутата Андрія Деркача, проти якого вже були введені санкції;
  • Костянтин Кулик – експрокурор Генеральної прокуратури України, причетний до публікації так званих плівок Деркача;
  • Олександр Онищенко – колишній нардеп, який ховається від українського правосуддя за звинуваченням у корупції;
  • Антон Симоненко – один із найближчих спільників Деркача;
  • Андрій Теліженко – ексдипломат, який організовував зустрічі Деркача з американцями;
  • Петро Журавель – медіа-менеджер Деркача, адміністратор сайту NabuLeaks.
  • ТОВ "Ера-Медіа";
  • Інформаційне агентство Only News;
  • Сайт NabuLeaks – nabu-leaks.com;
  • ТОВ "Скептик / Бегемот Медіа".

Усіх цих людей та компанії звинувачують у втручанні в американські вибори і підозрюють у роботі на Росію.