Загрози співпраці з людьми зі санкційного списку США: про що НБУ попередив банки

Національний банк попередив українські банки про ризики, пов'язані з проведенням фінансових операцій з особами, які потрапили під санкції США. Зокрема, застереження стосуються народного депутата Олександра Дубінського.
Джерело: "НВ"
Нацбанк розіслав відповідний лист українським банкам і учасникам ринків фінансових послуг.
Читайте також Чи залишиться Дубінський у "Слузі народу": Корнієнко розповів про плани фракції
У ньому регулятор попередив про можливі ризики при співпраці з особами та організаціями, яких Міністерство фінансів США 11 січня 2021 року несло до санкційного списку.
Звертаємо увагу на ризики, пов'язані зі здійсненням фінансових операцій з особами, внесеними до OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам ужити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками,
– йдеться у листі.
Попередження від НБУ банкам / Скриншот листа
Усіх цих людей та компанії звинувачують у втручанні в американські вибори і підозрюють у роботі на Росію.