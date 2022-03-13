Так, українцям знову заборонено вивозити за кордон готівкові валютні цінності, обсяг яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро. Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку України.
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У яких випадках можна перевозити за кордон більше готівки у валюті
Для того, щоб перевезти за кордон готівку у валюті еквівалентом більше, ніж 10 тисяч євро, громадянам потрібно надати відповідні підтверджувальні документи. Серед них, зокрема:
- довідка про зняття готівки з власних (особистих) рахунків;
- валютно-обмінна квитанція;
- довідка про придбання банківських металів.
В НБУ наголосили, що рішення повернути обмеження ухвалене з метою запобігання виведення капіталу за кордон, враховуючи комунікації з відповідними органами влади. Нацбанк запевняє, що такий крок у нинішній ситуації є вимушеним.
Регулятор нагадав, що громадяни України, як і раніше, повинні декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро, коли перетинають державний кордон України. Ця вимога залишається незмінною.
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