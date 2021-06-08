НБУ погодив кандидатуру австрійця Бьоша на голову правління "Приватбанку"

Національний банк України 8 червня погодив кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління "Приватбанку". Цьому передував розгляд пакета документів та співбесіда, яку провело правління регулятора.

Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи призначення Бьоша, зазначив, що якісне корпоративне управління у державних банках – безумовний пріоритет регулятора та запорука ефективної роботи державних банків.

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Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління "Приватбанку" та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку,

– заявив Шевченко.

Він обійматиме посаду протягом наступних 5 років.

Реакція Бьоша на затвердження його кандидатури

у травні 2021 року наглядова рада "Приватбанку" призначила Бьоша головою правління за результатами проведеного конкурсного добору.

Про реакцію Бьоша на затвердження Нацбанком його кандидатури 24 каналу повідомили у пресслужбі "Приватбанку".

Для мене є великим привілеєм долучитися до однієї з найпотужніших трансформацій в історії банківської справи,

– заявив він.

Бьош зауважив, що за кілька останніх років "Приватбанк" зміг перетворитися з банку-банкрута на лідера ринку, який є основою фінансової системи України.

Коментар голови наглядової ради банку

Також призначення прокоментувала голова наглядової ради "Приватбанку" Шерон Іскі.

"Для мене є великою честю привітати Герхарда Бьоша, призначення якого є поворотним моментом в історії "Приватбанку". Наглядова рада впевнена, що Герхард успішно поведе банк у новий, важливий та захопливий період його діяльності", – наголосила вона.

За словами Іскі, долучення його видатного управлінського та банківського досвіду до потужної менеджерської команди банку є запорукою його подальшого успішного розвитку.

На новій посаді Бьош зосередиться на реалізації стратегії банку, основними пріоритетами якої й надалі будуть розвиток команди співробітників банку, надання клієнтам високоякісних послуг та інноваційних рішень і забезпечення стабільного прибутку для акціонера.

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