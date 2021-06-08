Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи призначення Бьоша, зазначив, що якісне корпоративне управління у державних банках – безумовний пріоритет регулятора та запорука ефективної роботи державних банків.
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НБУ погодив Бьоша на голову правління "Приватбанку"
Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління "Приватбанку" та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку,
– заявив Шевченко.
Він обійматиме посаду протягом наступних 5 років.
Реакція Бьоша на затвердження його кандидатури
Про реакцію Бьоша на затвердження Нацбанком його кандидатури 24 каналу повідомили у пресслужбі "Приватбанку".
Для мене є великим привілеєм долучитися до однієї з найпотужніших трансформацій в історії банківської справи,
– заявив він.
Бьош зауважив, що за кілька останніх років "Приватбанк" зміг перетворитися з банку-банкрута на лідера ринку, який є основою фінансової системи України.
Коментар голови наглядової ради банку
Також призначення прокоментувала голова наглядової ради "Приватбанку" Шерон Іскі.
"Для мене є великою честю привітати Герхарда Бьоша, призначення якого є поворотним моментом в історії "Приватбанку". Наглядова рада впевнена, що Герхард успішно поведе банк у новий, важливий та захопливий період його діяльності", – наголосила вона.
За словами Іскі, долучення його видатного управлінського та банківського досвіду до потужної менеджерської команди банку є запорукою його подальшого успішного розвитку.
На новій посаді Бьош зосередиться на реалізації стратегії банку, основними пріоритетами якої й надалі будуть розвиток команди співробітників банку, надання клієнтам високоякісних послуг та інноваційних рішень і забезпечення стабільного прибутку для акціонера.
Герхард Бьош: що про нього відомо
- Бьош є австрійцем, він закінчив Віденський університет, став магістром соціально-економічних наук.
- Крім того, він – банкір з 35-річним досвідом. Протягом 15 років він працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.
- Зокрема, Бьош був у правлінні "Райффайзен Банк Аваль" ще з 2006 року, а з 2010 року був першим заступником голови правління цього банку.