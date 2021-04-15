Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України та інфляції у 2021 році

В умовах посилених карантинних обмежень економіка України відновлюється повільно. Зважаючи на це, Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

Наприкінці минулого року українська економіка сягнула майже кризового рівня. Через різні чинники на початку 2021 року її відновлення сповільнилося.

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Що стало причиною

За даними Нацбанку, запровадження посилених карантинних обмежень в Україні спричинило пригнічення ділової активності.

Водночас ефект низьких врожаїв 2020 року позначився на показниках сільського господарства, харчової промисловості та вантажообороту.

Також посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках та розширення торговельних обмежень з боку Росії вплинуло на погіршення показників промисловості.

Національний банк України 16 квітня 2021 року підвищив облікову ставку з 6,5% до 7,5%.

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Коли економіка почне зростати

Втім, попри посилені карантинні обмеження, у НБУ очікують зростання реального сектору економіки завдяки ефекту низької бази порівняння і покращення показників підприємств.

Починаючи з II кварталу, економіка України повернеться до стійкого зростання. Головним рушієм і надалі залишатиметься споживчий попит,

– мовиться у повідомленні.

Також в НБУ зазначили, що інвестиційни попит надалі збільшуватиметься через пожвавлення світової економіки та прогрес у боротьбі з COVID-19.

Прогноз НБУ щодо інфляції

Регулятор також переглянув прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році. Однак в Нацбанку очікують, що у першому півріччі 2022 року вона повернеться до 5% й надалі стабільно перебуватиме на такому рівні.

"Надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки НБУ поступово розвернуть інфляційну динаміку", – мовиться у повідомленні.

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Що створює додатковий ризик для економіки

У Нацбанку заявили, що додатковий ризик майбутніх економічних втрат створює низький темп вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Ключовим ризиком для макропрогнозу є посилення параметрів карантину в Україні та світі, а також низькі темпи вакцинації в країні,

– заявили в НБУ.

Водночас іншими ризиками для економіки є погіршення умов торгівлі, загострення ситуації на Сході України та коливання на світових ринках капіталу.