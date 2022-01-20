НБУ погіршив прогноз щодо інфляції в Україні: що буде з цінами

Нацбанк погіршив прогноз щодо рівня інфляції у 2022 році. Раніше очікувалось, що вона складатиме цільових 5%, однак, зважаючи на реалізацію низки проінфляційних чинників, вона повернеться до нього лише у 2023 році.

Яким буде рівень інфляції

За результатами поточного року регулятор очікує, що рівень інфляції складе 7,7% річних. Однак, попри погіршений прогноз, регулятор прогнозує сповільнення інфляції цьогоріч. Нагадаємо, що у грудні 2021 року інфляція склала 10% річних, згідно з даними Держстату.

Важливо НБУ підняв облікову ставку до 10%: що відбувається з інфляцією

Що сприятиме сповільненню інфляції

Посилення монетарної політики НБУ.

Корекція світових цін на сировинні товари.

Вплив рекордних минулорічних врожаїв.

Також регулятор вважає, що додатковим фактором, котрий вгамує інфляцію стане світове врегулювання інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії. Це повинно відобразитись в суттєвішій корекції цін на сировину, продовольство та логістику.

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Що буде з цінами

В НБУ очікують, що базова інфляція в наступні роки сповільниться до близько 4%, а основний внесок у подорожчання споживчого набору матиме адміністративна складова.

Що стосується світових цін на енергоносії, то вони залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося раніше. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги, вважають в Нацбанку.

Суттєвіше, ніж очікувалося, зростання зарплат підживлюватиметься підвищенням попиту на вітчизняну робочу силу як всередині країни, так і за кордоном. Сприятимуть цьому і професійно-кваліфікаційні диспропорції на ринку праці. На тлі зростання доходів населення зберігатиметься стійкий споживчий попит, який також стримуватиме сповільнення інфляції.

Як в Україні зросли ціни за 2021 рік: дивіться відео