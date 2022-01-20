НБУ погіршив прогноз щодо інфляції в Україні: що буде з цінами

20 січня 2022 , 14:40
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Джерело:

Національний банк України

Нацбанк погіршив прогноз щодо рівня інфляції у 2022 році. Раніше очікувалось, що вона складатиме цільових 5%, однак, зважаючи на реалізацію низки проінфляційних чинників, вона повернеться до нього лише у 2023 році.

Яким буде рівень інфляції

За результатами поточного року регулятор очікує, що рівень інфляції складе 7,7% річних. Однак, попри погіршений прогноз, регулятор прогнозує сповільнення інфляції цьогоріч. Нагадаємо, що у грудні 2021 року інфляція склала 10% річних, згідно з даними Держстату. 

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Що сприятиме сповільненню інфляції

  • Посилення монетарної політики НБУ.
  • Корекція світових цін на сировинні товари.
  • Вплив рекордних минулорічних врожаїв.

Також регулятор вважає, що додатковим фактором, котрий вгамує інфляцію стане світове врегулювання інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії. Це повинно відобразитись в суттєвішій корекції цін на сировину, продовольство та логістику.

Звернуть увагу! В НБУ очікують, що базова інфляція в наступні роки сповільниться до близько 4%, а основний внесок у подорожчання споживчого набору матиме адміністративна складова.

Що таке інфляція

Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Що буде з цінами 

Що стосується світових цін на енергоносії, то вони залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося раніше. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги, вважають в Нацбанку.

Суттєвіше, ніж очікувалося, зростання зарплат підживлюватиметься підвищенням попиту на вітчизняну робочу силу як всередині країни, так і за кордоном. Сприятимуть цьому і професійно-кваліфікаційні диспропорції на ринку праці. На тлі зростання доходів населення зберігатиметься стійкий споживчий попит, який також стримуватиме сповільнення інфляції.

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Автор: Дар'я Вереньова