Яким буде рівень інфляції
За результатами поточного року регулятор очікує, що рівень інфляції складе 7,7% річних. Однак, попри погіршений прогноз, регулятор прогнозує сповільнення інфляції цьогоріч. Нагадаємо, що у грудня 2021 року інфляція склала 10% річних, згідно з даними Держстату.
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Що сприятиме сповільненню інфляції
- Посилення монетарної політики НБУ.
- Корекція світових цін на сировинні товари.
- Вплив рекордних минулорічних врожаїв.
Також регулятор вважає, що додатковим фактором, котрий вгамує інфляцію стане світове врегулювання інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії. Це повинно відобразитись в суттєвішій корекції цін на сировину, продовольство та логістику.
Що таке інфляціяІнфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.
Що буде з цінами
Що стосується світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося раніше. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги, вважають в Нацбанку.
Суттєвіше, ніж очікувалося, зростання зарплат підживлюватиметься підвищенням попиту на вітчизняну робочу силу як всередині країни, так і за кордоном, а також професійно-кваліфікаційними диспропорціями на ринку праці. На тлі зростання доходів населення зберігатиметься стійкий споживчий попит, який також стримуватиме сповільнення інфляції.
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