Яким буде рівень інфляції

За результатами поточного року регулятор очікує, що рівень інфляції складе 7,7% річних. Однак, попри погіршений прогноз, регулятор прогнозує сповільнення інфляції цьогоріч. Нагадаємо, що у грудня 2021 року інфляція склала 10% річних, згідно з даними Держстату.

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Що сприятиме сповільненню інфляції

Посилення монетарної політики НБУ.

Корекція світових цін на сировинні товари.

Вплив рекордних минулорічних врожаїв.

Також регулятор вважає, що додатковим фактором, котрий вгамує інфляцію стане світове врегулювання інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії. Це повинно відобразитись в суттєвішій корекції цін на сировину, продовольство та логістику.

Звернуть увагу! В НБУ очікують, що базова інфляція в наступні роки сповільниться до близько 4%, а основний внесок у подорожчання споживчого набору матиме адміністративна складова.

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Що буде з цінами

Що стосується світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося раніше. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги, вважають в Нацбанку.

Суттєвіше, ніж очікувалося, зростання зарплат підживлюватиметься підвищенням попиту на вітчизняну робочу силу як всередині країни, так і за кордоном, а також професійно-кваліфікаційними диспропорціями на ринку праці. На тлі зростання доходів населення зберігатиметься стійкий споживчий попит, який також стримуватиме сповільнення інфляції.

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