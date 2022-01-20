Яким буде рівень інфляції

За результатами поточного року регулятор очікує, що рівень інфляції складе 7,7% річних. Однак, попри погіршений прогноз, регулятор прогнозує сповільнення інфляції цьогоріч. Нагадаємо, що у грудня 2021 року інфляція склала 10% річних, згідно з даними Держстату.

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Що сприятиме сповільненню інфляції

  • Посилення монетарної політики НБУ.
  • Корекція світових цін на сировинні товари.
  • Вплив рекордних минулорічних врожаїв.

Також регулятор вважає, що додатковим фактором, котрий вгамує інфляцію стане світове врегулювання інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії. Це повинно відобразитись в суттєвішій корекції цін на сировину, продовольство та логістику.

Що таке інфляція

Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Що буде з цінами

Що стосується світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося раніше. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги, вважають в Нацбанку.

Суттєвіше, ніж очікувалося, зростання зарплат підживлюватиметься підвищенням попиту на вітчизняну робочу силу як всередині країни, так і за кордоном, а також професійно-кваліфікаційними диспропорціями на ринку праці. На тлі зростання доходів населення зберігатиметься стійкий споживчий попит, який також стримуватиме сповільнення інфляції.

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