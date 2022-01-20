НБУ погіршив прогноз щодо ВВП України на 2022 рік

Національний банк погіршив прогноз щодо ВВП України у 2022 році з 3,8% до 3,4%. Також регулятор погіршив його і на наступний рік, а от на 2024 рік залишив без змін.

Прогноз росту ВВП

У 2022 році НБУ прогнозує зростання ВВП на 3,4%. Нагадаємо, що у жовтні він прогнозував зростання на рівні 3,8%.

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