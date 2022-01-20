Прогноз росту ВВП
У 2022 році НБУ прогнозує зростання ВВП на 3,4%. Нагадаємо, що у жовтні він прогнозував зростання на рівні 3,8%.
Читайте також НБУ погіршив прогноз щодо інфляції в Україні: що буде з цінами
Також, згідно з оновленим прогнозом, у 2023 році економіка зросте на 3,7% (раніше очікувалося зростання на 4%). А от у 2024 році прогноз НБУ залишається без змін – 4%.
Реальний ВВП
У 2023 – 2024 роках зростання реального ВВП прискориться, очікують в НБУ. Цьому прогнозовано посприяє стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, остаточне вичерпання негативних ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та збереження доволі сприятливих умов торгівлі.
Що сприятиме росту ВВП
У Нацбанку вважають, що економіку підтримають споживчий попит і все ще доволі сприятливі умови торгівлі.
Натомість вагомим стримуючим чинником залишатиметься напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення. Крім того, попри поступове згасання пандемії, наслідки коронакризи залишатимуться доволі відчутними,
– йдеться у повідомленні.
Також регулятор зауважив, що порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, передусім у першому півріччі, також обмежуватимуть потенціал зростання економіки України.
Зверніть увагу НБУ різко підняв облікову ставку до 10%: що відбувається з інфляцією
Інші прогнози щодо ВВП України у 2022 році
- Мінекономіки прогнозує, що ВВП зросте до 3,6% замість 3,8%.
- У бюджеті-2022 передбачене зростання ВВП на рівні 3,8%.
- У МВФ – на рівні 3,6%.
Як Україна закінчила 2021 рік з історичним доларовим ВВП: дивіться відео