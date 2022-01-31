Що пропонували члени правління НБУ

З огляду на сильний інфляційний тиск та нагнітанням інформаційного середовища навколо можливої воєнної агресії Росії, члени КМП розглядали підвищення облікової ставки від 1 відсоткового пункту до підвищення одразу на 3 відсоткових пункти.

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Однак під час засідання вранці 20 січня членами правління НБУ додатково були врахована динамічна зміна вартості українських активів та ознаки стабілізації на валютному ринку, які з’явилися упродовж другої половини дня 19 січня та зранку 20 січня.

Саме тому у НБУ вирішили, що за таких умов посилився ризик, що неочікувано жорстка реакція з боку регулятора може бути невірно сприйнята учасниками ринку та спричинить небажану їхню реакцію.

З огляду на зазначені чинники окремі члени правління змінили свою позицію порівняно з тією, за яку висловлювалися на засіданні КМП. Це й відобразилося на фінальному рішенні щодо розміру ставки,

– повідомили в НБУ. Що означає зміна облікової ставки Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті. Цікаво, що експерти, яких напередодні опитала Економіка 24, прогнозували підвищення ставки лише у межах 9,5 – 10%. Більше про це Російська агресія та висока інфляція: чому експерти прогнозують підвищення облікової ставки Сильний інфляційний тиск Під час дискусії членів КМП було відмічено, що після проходження піку восени 2021 року інфляція знижувалася, але повільніше, ніж очікувалось. Так на кінець року вона не повернулася до однознакового рівня і становила 10% річних. Нагадаємо, що раніше регулятор прогнозував, що інфляція повернеться до цільових 5±1% наприкінці 2022 року, однак погіршив прогноз. Так очікується, що за результатами цього року вона складе 7,5% річних, а у цільовому діапазоні вона опиниться лише у 2023 році. Фундаментальний інфляційний тиск в Україні підживлювався значними темпами зростання реальних зарплат понад прогноз НБУ, у тому числі через суттєве посилення диспропорцій на ринку праці та міграційні процеси. На початку 2022 року девальваційний тиск стрімко посилився. Високі бюджетні видатки, здійснені наприкінці грудня, та нагнітання інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження призвели до значного зростання попиту на валюту. У результаті гривня під тиском психологічних та ситуативних факторів помітно послабилася,

– йдеться в повідомленні НБУ. Суттєве зростання премії за ризик України відобразилося також в активному розпродажу суверенних єврооблігацій та падінні їхніх котирувань. Невизначеність зі строками воєнної деескалації створює додатковий ціновий тиск через канал очікувань і курсовий канал, додали в НБУ.

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