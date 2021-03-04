Пресслужба Національного банку України повідомила, що правління структури вирішило підвищити облікову ставку на більш як 6% річних. Таке рішення НБУ обґрунтував, як дію задля поступового повернення інфляції до цілі в умовах відновлення як світової, так і української економіки.

Підвищення облікової ставки

Правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку до 6,5% у зв'язку з ростом інфляції. На порталі НБУ повідомив, що рішення підняти облікову ставку було прийнято через суттєве посилення фундаментального інфляційного тиску, зазначивши при цьому, що керівництвом був взятий до уваги баланс ризиків.

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Що таке облікова ставка Облікова ставка, Облікова ставка, як зазначає сам НБУ – це один з монетарних інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених коштів і розміщених грошових коштів на відповідний період.

Що вплинуло на підвищення облікової ставки

Загалом НБУ виділило два фактори через які було прийнято рішення підвищити облікову ставку: інфляція та ряд ускладнень, які пов'язані з пандемією COVID-19, що прямо чи опосередковано впливають на економіку країни.

Інфляція

У січні – лютому поточного року зростання споживчих цін сягнуло вище прогнозованого розрахунку. НБУ очікувало інфляцію у 2021 році на рівні близько 5%, а вона сягнула позначки аж у 6,1% ще на початку року.

У січні на прискорення росту інфляції впливали:

ціни на продукти харчування,

ціна на пальне.

НБУ пояснив, що українці могли спостерігати таку ситуацію через гірші аніж зазвичай врожаї та стрімким зростанням цін на світових товарних ринках на тлі динамічного відновлення глобальної економіки.

Інфляційний тиск з боку країн – торговельних партнерів надалі посилювався. Стійким залишається внутрішній споживчий попит,

– НБУ.

Прогнози росту інфляції у 2021 році

НБУ прогнозує, що найбільший стрибок інфляції українцям слід очікувати у середині поточного 2021 року. Проте, Нацбанк запевняє, що далі послідує спадаюча тенденція й інфляція повернеться у свій цільовий діапазон у першому півріччі 2022 року.

На думку керівництва структури на спадання рівня інфляції вплинуть наступні фактори:

надходження на ринки нового врожаю,

вичерпання ефекту низької бази порівняння для окремих товарів,

підвищення облікової ставки.

Прогнозовано, станом на перше півріччя 2022 року, рівень інфляції закріпиться в цільовому діапазоні 5% ± 1 відсотковий пунктир.

Транш МВФ

Пресслужба також повідомила, що НБУ бажає співпрацювати з МВФ та очікує на подальший прогрес в перемовинах стосовно чергових траншів. Ба більше, Правління Нацбанку впевнене, що завдяки співпраці з МВФ Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 мільярдів доларів.

Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами є важливим для фінансування бюджетних потреб та надання економіці додаткових стимулів для зростання,

– йдеться у повідомленні.

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Пандемія COVID-19

НБУ відмітив, що ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, залишається посилення карантинних обмежень для протидії поширенню пандемії COVID-19. Нагадаємо, що в Україні зростає рівень захворювання у деяких регіонів, що в загальному впливає на зниження таких факторів, як:

рівень ділової активності,

інвестиційний та споживчий попит.

У свою чергу, вище згадані фактори мають стримуючий вплив на інфляцію. Також, варто додати, що в загальному, пандемія COVID-19 впливає не лише на рівень інфляції та економку в Україні, але й в цілому світі.

НБУ виділив такі основні ризики, як:

волатильність на глобальних ринках капіталу;

більш різке погіршення умов торгівлі;

ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах.

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