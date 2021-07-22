НБУ підвищив облікову ставку до 8%: яка ситуація з інфляцією

Національний банк повідомив, що підіймає облікову ставку до 8% річних. Чому регулятор вирішив не зберігати її на рівні 7,5% та яка ситуація в Україні з інфляцією, розповідаємо далі.

Облікова ставка

Кирило Шевченко, під час пресбрифінгу 22 липня, розповів, що регулятор підіймає облікову ставну на 0,5% до 8%, через інфляційний тиск, аби повернути її до цільового діапазону в 5%. Таким чином НБУ продовжив цикл підняття облікової ставки, котрий розпочав у березні.

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В умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску це є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань,

– зауважив Шевченко.

Рівень інфляції

, що переважно більшість опитаних банкірів виданням Інтерфакс-Україна прогнозували збереження ставки на рівні 7,5%. Однак, деякі все ж вважали, що регулятор може її підняти до суттєво вищого рівня у 8% та навіть 9%. Видання finance.ua теж чекало більш агресивного підняття до 8% – 8,5%.

У червні інфляція в Україні залишилась на травневому рівні й становила 9,5% у річному вимірі. Що стосується цін, то вони зросли на 6,4% з початку 2021 року, згідно з аналітикою Держстату.

Регулятор попередив, що інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року, прогнозовано у вже у IV кварталі 2021 року, й повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року.

Новий прогноз росту інфляції

З огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту НБУ погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6%.

Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії, впевнені у Нацбанку.

Облікова ставка: короткий перебіг подій

5 березня регулятор підняв облікову ставку з 6% до 6,5%, що було вперше з квітня 2019 року.

15 квітня НБУ знову підняв облікову ставку, тепер до 7,5%, щоб стримати інфляцію в Україні та повернути її до цільового діапазону у 5% у першому півріччі 2022 року. Тоді регулятор передбачав, що цього буде достатньо й він залишить її на цьому ж рівні до кінця 2021 року.

17 червня очільник НБУ оголосив, що зберігає облікову ставку на рівні 7,5%, а також, що починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції.

29 червня під час засідання Комітету з монетарної політики НБУ, троє з десяти членів запропонували підвищити облікову ставку до 8%, апелюючи до суттєвого посилення інфляційного тиску, тривалої невизначеності в перемовинах з МВФ. На їх думку, такий крок був би логічним та послідовним.

Що таке облікова ставка Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Онлайн-трансляція пресбрифінгу Правління НБУ з монетарної політики