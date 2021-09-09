НБУ підняв облікову ставку до 8,5%: яка ситуація з інфляцією в Україні
Джерело:24 канал
Національний банк 9 вересня підняв рівень облікової ставки на 0,5%, продовживши цим цикл підвищення ставок, розпочатий у березні. Також регулятор розповів, що припиняє використання антикризових монетарних заходів з початку IV кварталу поточного року.
Облікова ставка
Під час пресбрифінгу НБУ підняв облікову ставку до 8,5% річних. Наступний перегляд її рівня відбудеться у двадцятих числах жовтня поточного року.
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Чи справдились прогнози експертів
Експерти, яких опитали журналісти Економіки 24, прогнозували підвищення ставки до 8,5% з огляду на високий темп інфляції в Україні. Однак, зважаючи на слабкі показники зростання ВВП, вони вважали, що більш агресивного підняття у понад 0,5% не відбудеться.
Також після останнього липневого підняття очільник Мінекономіки розповів, що у Кабміні хочуть розпочати діалог з НБУ стосовно узгодження рівня ставки, аби вона відповідала цілям "Стратегії Україна 2030" по зростанню ВВП.
Рівень інфляції
- Інфляція у липні – прискорилась до 10,2% в річному вимірі проти 9,5% річних, які були у червні.
- За підсумками 2021 року НБУ очікує інфляцію на рівні 9,6%.
- Ціль НБУ – інфляція на рівні 5±1%.
Цикли підняття ставки від початку 2021 року
- 21 січня НБУ зберіг ставку на рівні 6%.
- 4 березня – підвищив на 0,5% до 6,5%. Зауважте, що це було перше підвищення з квітня 2019 року.
- 15 квітня – підняв до 7,5%. Тоді регулятор передбачав, що цього буде достатньо й він залишить її на цьому ж рівні до кінця 2021 року.
- 17 червня очільник НБУ оголосив, що зберігає облікову ставку на рівні 7,5%, а також, що починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції.
- 22 липня у НБУ підняли її до 8% через інфляційний тиск.