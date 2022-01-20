НБУ різко підняв облікову ставку до 10%: що відбувається з інфляцією

Національний банк 20 січня вирішив підняти облікову ставку до 10%. Це важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками.

Рівень облікової ставки

Про рішення підняти облікову ставку розповів голова НБУ Кирило Шевченко. Наступний перегляд її рівня відбудеться на початку березня поточного року.

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Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%,

– зазначив Шевченко.

Що прогнозували експерти

Експерти, яких напередодні опитала Економіка 24, прогнозували підняття облікової ставки від 9,5% до 10% з огляду на інфляційний тиск та геополітичне напруження. Йшлось про ескалацію російської агресії, яка створила ризики на валютному ринку та ринку боргового капіталу.

Так Голова правління Юнекс Банку Іван Світек вважав, що частина членів монетарного комітету виступатимуть за підвищення на 0,5%, а інша за більш радикальну зміну і встановлення показника на рівні 10%.

Що означає зміна облікової ставки Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Як змінювалась облікова ставка у 2021 році

Через інфляційний тиск регулятор підіймав облікову ставку впродовж минулого року декілька разів. 4 березня НБУ підвищив ставку на 0,5% до 6,5% вперше з квітня 2014 року. Тоді, у квітні, інфляція скоротилася на 0,1% й складала 8,4%.

Останній раз у 2021 році НБУ підвищив облікову ставку 9 грудня до 9%. Тоді заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зауважив, що таке рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

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