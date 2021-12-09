НБУ підняв облікову ставку до 9%: яка ситуація з інфляцією
Джерело:24 канал
Національний банк 9 грудня вирішив підняти облікову ставку до 9% річних. Про це під час пресбрифінгу з питань монетарної політики повідомив регулятор.
Рівень облікової ставки
Про рішення підняти облікову ставку розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Зауважимо, що це останній перегляд її рівня у цьому році й наступний відбудеться наприкінці січня 2022 року.
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Це рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%,
– розповів Ніколайчук.
Цикли підняття облікової ставки у 2021 році
- 21 січня НБУ зберіг ставку на рівні 6%.
- 4 березня – підвищив на 0,5 процентних пунктирів до 6,5%. Зауважте, що це було перше підвищення з квітня 2019 року.
- 15 квітня – до 7,5%. Тоді регулятор передбачав, що цього буде достатньо й він залишить її на цьому ж рівні до кінця 2021 року.
- 22 липня – до 8% через інфляційний тиск.
- 9 вересня – до 8,5%.
- 9 грудня – до 9%.
Яка ситуація з інфляцією в Україні
- У вересні інфляція в Україні прискорилась до 11% річних, однак у жовтні інфляція сповільнилась до 10,9% у річному вимірі.
- Від початку року споживча інфляція зросла на 8,5% річних.
- У НБУ прогнозують, що інфляція сповільниться до 9,6% у грудні 2021 року та повернеться до середньострокової цілі у 5±1% наприкінці 2022 року, детальніше про це – читайте тут.
Коли інфляція сповільниться
У НБУ зазначили, що інфляція продовжить поступово знижуватися наприкінці цього року та впродовж усього 2022 року. Це відбуватиметься завдяки високим цьогорічним урожаям та корекції світових цін у наступному році. Навесні також очікується зниження цін на газ у Європі після завершення опалювального сезону.Довідка: інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.