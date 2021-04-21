НБУ повідомив, що перерахує більше як 24 мільярди гривень прибутку до держбюджету у поточному році. Проте, це на 8,6 мільярда гривень менше, ніж встановлено законом про держбюджет-2021.

Гроші від НБУ у держбюджет

У пресрелізі НБУ зазначив, що у 2021 році установа перерахує до держбюджету 24,43 мільярда гривень свого прибутку. Це на 2 мільярди гривень більше, ніж НБУ очікував, коли надавав минулого року прогнозну суму для закладення у бюджет 2021 року.

Читайте також Шевченко розповів, чому НБУ проти регулювання комісій банків

Нагадаємо, що в законі про держбюджет на 2021 рік передбачено, що Нацбанк за підсумками 2020 року перерахує в бюджет не менше як 33 мільярди гривень.

Прибуток НБУ за 2020 рік

Прибуток за підсумками 2020 року

За підсумками 2020 року прибуток до розподілу НБУ становить 40,7 мільярда гривень. Ця сума традиційно відповідно до Закону України "Про Національний банк України" частково спрямовуватиметься до державного бюджету України, а частково – в загальні резерви НБУ.

Прогнозований прибуток у 2020 році

Нацбанк зазначив, що прогнозований раніше прибуток установи до перерахування в держбюджет-2021 становив 22,63 мільярда гривень.

Поповнення резервів НБУ

16,3 мільярда гривень спрямується на збільшення загальних резервів НБУ, які згідно з вимогами закону України "Про Національний банк України" повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Нацбанку.