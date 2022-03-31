НБУ перерахував зі спецрахунку на потреби військових майже 14 мільярдів гривень

У Національному банку розповіли, що перерахували зі спецрахунку на допомогу армії майже 14 мільярдів гривень. Значна частина грошів надходила й з-за кордону.

Гроші на підтримку армії

Станом на 31 березня регулятор перерахував 13,7 мільярда гривень на потреби армії.

на потреби армії. Нині на рахунку залишилось понад 536 мільйонів гривень.

Читайте Зухвале порушення міжнародного права: у НБУ відреагували на ввід рубля на захоплених територіях

З 13,7 мільярда гривень НБУ перерахував:

10,11 мільярда гривень – Міноборони.

1,650 мільярда гривень – Нацполіції.

980,2 мільйона гривень – Держприкордонслужбі.

950 мільйонів гривень – Нацгвардії.

На спеціальний рахунок, який відкрив Нацбанк, з 24 лютого по 31 березня загалом надійшло понад 14,2 мільярда гривень, з яких 4,6 мільярда в іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу),

– йдеться в повідомленні НБУ.

Як переказати кошти на спецрахунок НБУ

Переказати гроші на спеціальний рахунок Нацбанку для допомоги армії можна за посиланням.

Також можна переказувати гроші на гуманітарні потреби. Зробити це можна за посиланням.

Щодо рахунку для гуманітарних потреб, який НБУ відкрив для Міністерства соціальної політики, на ньому залишилося понад 302 млн грн. З них понад половину надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Рахунок для гуманітарних потреб

На рахунок НБУ для гуманітарних цілей залишилось близько 330 мільйонів гривень. З них понад половину надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Міністерство соціальної політики України вже перерахувало з нього понад 25 мільйонів гривень з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим російської агресії, зазначив регулятор.

Варто переглянути – Зеленський розповів, чому Україна – це лице початок, якщо не зупинити Росію: дивіться відео