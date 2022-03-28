Гроші на підтримку ЗСУ

На спеціальному рахунку Нацбанку для потреб армії на 28 березня залишилося 102 мільйонів гривень проти 21 мільйонів гривень на 25 березня.

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НБУ вже перерахував на потреби військових понад 12,9 мільярда гривень

950 мільйонів гривень – Нацгвардії.

1,65 мільярда гривень – Нацполіції.

9,37 Мільярда гривень – Міноборони.

980,2 мільйона гривень – Прикордонна служба.

Всього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 13,1 мільярда гривень в еквіваленті. Зокрема, близько 3,8 мільярда гривень в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та інших країн світу).

Як переказати кошти на спецрахунок НБУ

Переказати гроші на спеціальний рахунок Нацбанку для допомоги армії можна за посиланням.

Також можна переказувати гроші на гуманітарні потреби. Зробити це можна за посиланням.

Щодо рахунку для гуманітарних потреб, який НБУ відкрив для Міністерства соціальної політики, на ньому залишилося понад 302 млн грн. З них понад половину надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Зверніть увагу! На рахунок НБУ для гуманітарних цілей залишилось понад 302 мільйони гривень. З них понад половину надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

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