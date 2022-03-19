Відтак на спецрахунку залишився 71 мільйон гривень, повідомили у Нацбанку.

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На які потреби НБУ перерахував гроші

Міноборони – 8,68 мільярда гривень;

Національній поліції України – 1,65 мільярда гривень;

Державній прикордонній службі – 980,2 мільйона гривень;

Національній гвардії України – 950 мільйонів гривень.

Загалом з часу відкриття рахунку перерахували 12,3 мільярда гривень. З них майже третина (3,6 мільярда гривень) надійшла з-за кордону. Зокрема від США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та ще багатьох країн світу.

Нагадаємо, що переказати гроші на спеціальний рахунок Нацбанку для допомоги армії можна за посиланням.

У Нацбанку нагадують, що українці та іноземці можуть також переказати гроші на гуманітарні потреби. Зробити це можна за посиланням. В такий спосіб зібрали вже 290 мільйонів гривень.

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