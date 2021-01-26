Великий шрифт і детальний опис послуги: нові вимоги НБУ до договорів банків

Національний банк встановив додаткові вимоги до банківських договорів. Вони стосуються угод про споживчий кредит, депозит, а також відкриття та ведення поточного рахунку.
Джерело: НБУ
Банки будуть зобов'язані надавати у договорі повний опис послуги.
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Головне завдання нових вимог – забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов'язки банку та споживача, наслідки невиконання зобов'язань,
– заявляють у НБУ.
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Це сприятиме розумінню споживачем умов фінпослуги та його поміркованому рішенню про укладення договору. Вимоги стосуються договорів, які безпосередньо підписує споживач.Важливо! Банки мають 3 місяці (до 27 квітня 2021 року) для приведення своєї роботи у відповідність та розкриття повної інформації у договорах.