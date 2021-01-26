Великий шрифт і детальний опис послуги: нові вимоги НБУ до договорів банків

Національний банк встановив додаткові вимоги до банківських договорів. Вони стосуються угод про споживчий кредит, депозит, а також відкриття та ведення поточного рахунку.

Джерело: НБУ

Банки будуть зобов'язані надавати у договорі повний опис послуги.

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Якими є нові вимоги Нацбанку

У договорі депозиту потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії депозиту.

потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії депозиту. У договорі споживчого кредиту має бути перелік і вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо. Крім того, текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів.

має бути перелік і вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо. Крім того, текст договору має бути викладений Банкам забороняють включати до договорів недобросовісні норми, які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду.

які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду. Без інформування споживача банки не зможуть змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги.

Головне завдання нових вимог – забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов'язки банку та споживача, наслідки невиконання зобов'язань,

– заявляють у НБУ.

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Це сприятиме розумінню споживачем умов фінпослуги та його поміркованому рішенню про укладення договору. Вимоги стосуються договорів, які безпосередньо підписує споживач.

Банки мають 3 місяці (до 27 квітня 2021 року) для приведення своєї роботи у відповідність та розкриття повної інформації у договорах.