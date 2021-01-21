Національний банк очікує збереження міжнародних резервів України на рівні приблизно 30 мільярдів доларів. Цього сподіваються досягти попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу.

Що у НБУ кажуть про міжнародні резерви

Про прогноз щодо рівня збереження міжнародних резервів України розповів глава Нацбанку Кирило Шевченко.

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Завдяки фінансуванню від МВФ та інших партнерів України зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні приблизно 30 мільярдів доларів, попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу,

– зазначив Шевченко.

За його словами, НБУ очікує надходження фінансування від Міжнародного валютного фонду в межах поточної програми stand- by. Крім того, розраховують і на офіційне фінансування від Євросоюзу, Світового банку та інших міжнародних партнерів.

Шевченко додав, що вказане фінансування забезпечить покриття значної частини бюджетних потреб у 2021 році.

Довідка. Міжнародні резерви України у 2020 році зросли на 15%. Станом на 1 січня 2021 року вони становили 29,1 мільярда доларів.