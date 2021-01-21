НБУ очікує збереження міжнародних резервів на рівні приблизно 30 мільярдів доларів
Національний банк очікує збереження міжнародних резервів України на рівні приблизно 30 мільярдів доларів. Цього сподіваються досягти попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу.
Що у НБУ кажуть про міжнародні резерви
Про прогноз щодо рівня збереження міжнародних резервів України розповів глава Нацбанку Кирило Шевченко.
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Завдяки фінансуванню від МВФ та інших партнерів України зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні приблизно 30 мільярдів доларів, попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу,
– зазначив Шевченко.
За його словами, НБУ очікує надходження фінансування від Міжнародного валютного фонду в межах поточної програми stand- by. Крім того, розраховують і на офіційне фінансування від Євросоюзу, Світового банку та інших міжнародних партнерів.
Шевченко додав, що вказане фінансування забезпечить покриття значної частини бюджетних потреб у 2021 році.
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