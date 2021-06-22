Нацбанк не очікує різкого зростання кредитування на купівлю землі

Катерина Рожкова заявила, що після старту в Україні ринку землі, кредитування не зросте. Все тому, що нове законодавство стосується лише фізичних осіб.

Кредитування під заставу землі вигідне для банків

Через обмеження за обсягами землі, яку може придбати одна особа, у Національному банку не вважають, що українці почнуть більше брати кредити. Про це на брифінгу заявила перша заступниця голови НБУ.

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Вона зауважила, що для банків кредитування під заставу землі – тверде та менш ризиковане, аніж кредитування під товари.

Тому ці кредити будуть привабливі для банків, банки готові працювати з такими кредитами. У нас якихось додаткових вимог до оцінки якості позичальників, до оцінки кредитних ризиків не буде,

– пояснила Рожкова.

Вона додала, що банки оцінюватимуть позичальникам ринкову вартість застави.

За словами Рожкової, всім гравцям ринку – і тим, хто продаватиме, і хто купуватиме – потрібен буде час, аби визначитися з ринковою ціною.

"Інтерес банків є, вони готові. На початку ми не очікуємо, що це швидко призведе до зростання частки кредитів під землю в кредитних портфелях банків", – наголосила заступниця голови НБУ.

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