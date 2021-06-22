Кредитування під заставу землі вигідне для банків
Через обмеження за обсягами землі, яку може придбати одна особа, у Національному банку не вважають, що українці почнуть більше брати кредити. Про це на брифінгу заявила перша заступниця голови НБУ.
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Вона зауважила, що для банків кредитування під заставу землі – тверде та менш ризиковане, аніж кредитування під товари.
Тому ці кредити будуть привабливі для банків, банки готові працювати з такими кредитами. У нас якихось додаткових вимог до оцінки якості позичальників, до оцінки кредитних ризиків не буде,
– пояснила Рожкова.
Вона додала, що банки оцінюватимуть позичальникам ринкову вартість застави.
За словами Рожкової, всім гравцям ринку – і тим, хто продаватиме, і хто купуватиме – потрібен буде час, аби визначитися з ринковою ціною.
"Інтерес банків є, вони готові. На початку ми не очікуємо, що це швидко призведе до зростання частки кредитів під землю в кредитних портфелях банків", – наголосила заступниця голови НБУ.