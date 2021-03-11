НБУ назвав причини інфляції в Україні

У лютому 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 7,5%. У Національному банку це насамперед пов'язують із суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів та палива.

Водночас зростання інфляції стримувало запровадження граничної ціни на природний газ.

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Продовольчі товари

У лютому збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари – до 7,2%.

Важливим чинником прискорення росту цін у відповідній групі товарів стали врожаї 2020 року в Україні та у світі. Зокрема, продовжила стрімко дорожчати соняшникова олія, а також продукти її переробки.

Непродовольчі товари

Темпи подорожчання непродовольчих товарів залишилися на рівні попереднього місяця – 2,6%.

З однієї сторони, сповільнилося підвищення цін на фармацевтичну продукцію, автомобілі, а також поглибилося падіння цін на товари для особистого догляду, засоби для чищення та іграшки.

на фармацевтичну продукцію, автомобілі, а також поглибилося падіння цін на товари для особистого догляду, засоби для чищення та іграшки. З іншої, прискорилося зростання вартості побутової техніки, меблів, ювелірних виробів та зменшилося падіння цін та на домашній текстиль електроніку. Крім того, сповільнилося зниження цін на одяг та взуття.

Сфера послуг

Темпи зростання вартості послуг незначно прискорилися – до 6,9%.

Посилення споживчого попиту та збільшення виробничих витрат пришвидшили подорожчання послуг закладів громадського харчування, туристичних, фінансових та медичних послуг, а також оренди житла та водійських курсів.

Водночас сповільнилося подорожчання кабельного телебачення та інтернету.

Сирі продукти

Зростання цін на сирі продукти прискорилося до 9,7%.

Унаслідок скорочення виробництва та збільшення вартості кормів значно подорожчало м'ясо, а також молоко та яйця .

а також . Через високі світові ціни й гірші врожаї цукрового буряку та пшениці відчутніше подорожчали цукор і борошно.

Через скорочення запасів швидше дорожчали яблука, а ціни на банани відновили зростання вслід за зростанням імпортних цін через неврожай в основних країнах-виробниках.

а ціни на банани відновили зростання вслід за зростанням імпортних цін через неврожай в основних країнах-виробниках. Крім того, сповільнилося здешевлення овочів борщового набору через зменшення їх запасів, йдеться в огляді.

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Адміністративно регульовані ціни

Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося до 12,1%.