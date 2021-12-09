Ескалація Росією військового конфлікту
У НБУ пояснили, що суттєва невизначеність стосовно ескалації військового конфлікту може бути чинником погіршення очікувань, зокрема інфляційних, та позначатися у відтермінуванні інвестиційних рішень, що стримуватиме відновлення економіки.
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Заступник голови НБУ Ніколайчук зазначив, що посилення геополітичних ризиків, пов'язаних військовою агресією з боку Росії, є головним інфляційним чинником.
Саме через цей фактор ми бачили зниження цін на українські активи, ми бачили додатковий тиск на валютному ринку. Звичайно, що це не сприяло зниженню інфляції,
– розповів він.
Світовий ріст цін
Другим ризиком для економіки України є збереження високих цін на газ у світі на довший період, ніж очікувалось раніше. Також актуальним лишається й ризик подальшого подорожчання продовольства у світі.
Світові ціни на газ і продовольство перевищують очікувані нами рівні та, ймовірно, залишатимуться вищими найближчими місяцями,
– підкреслив Ніколайчук.
У НБУ зазначили, що ці чинники через вторинні ефекти можуть зумовити охоплення інфляцією дедалі ширшого спектра товарів та послуг. Триваліша та вища інфляція у світі, особливо її сплеск у країнах Центрально-Східної Європи, також може створювати тиск на внутрішні ціни в Україні, йдеться у повідомленні регулятора.
Економічні наслідки від поширення нових варіантів коронавірусу створюють значну область невизначеності. Утім, більш ймовірно, що вони матимуть стагфляційний характер для глобальної економіки, пов’язаний з логістичними та виробничими проблемами, вважають в НБУ.
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