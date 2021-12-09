Ескалація Росією військового конфлікту

У НБУ пояснили, що суттєва невизначеність стосовно ескалації військового конфлікту може бути чинником погіршення очікувань, зокрема інфляційних, та позначатися у відтермінуванні інвестиційних рішень, що стримуватиме відновлення економіки.

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Заступник голови НБУ Ніколайчук зазначив, що посилення геополітичних ризиків, пов'язаних військовою агресією з боку Росії, є головним інфляційним чинником.

Саме через цей фактор ми бачили зниження цін на українські активи, ми бачили додатковий тиск на валютному ринку. Звичайно, що це не сприяло зниженню інфляції,

– розповів він.

Світовий ріст цін

Другим ризиком для економіки України є збереження високих цін на газ у світі на довший період, ніж очікувалось раніше. Також актуальним лишається й ризик подальшого подорожчання продовольства у світі.

Світові ціни на газ і продовольство перевищують очікувані нами рівні та, ймовірно, залишатимуться вищими найближчими місяцями,

– підкреслив Ніколайчук.

У НБУ зазначили, що ці чинники через вторинні ефекти можуть зумовити охоплення інфляцією дедалі ширшого спектра товарів та послуг. Триваліша та вища інфляція у світі, особливо її сплеск у країнах Центрально-Східної Європи, також може створювати тиск на внутрішні ціни в Україні, йдеться у повідомленні регулятора.

Нагадаємо, що у жовтні інфляція сповільнилась до 10,9% у річному вимірі. У НБУ зазначили, що інфляція продовжить поступово знижуватися наприкінці цього року та впродовж усього 2022 року.

Економічні наслідки від поширення нових варіантів коронавірусу створюють значну область невизначеності. Утім, більш ймовірно, що вони матимуть стагфляційний характер для глобальної економіки, пов’язаний з логістичними та виробничими проблемами, вважають в НБУ.

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Довідка: стагфляція — термін, що використовується для позначення кризового стану економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.