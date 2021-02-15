У НБУ назвали реальні ставки за іпотекою: у скільки обійдеться житло в кредит

Наприкінці 2020 року в Україні впала відсоткова ставка у порівнянні з 2019 роком. Водночас у 2020 зріс середній розмір кредиту на купівлю житла.

У НБУ зазначили, що результати опитувань показали перевагу вторинного ринку за кількістю й за обсягом кредитування.

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Як змінювалася відсоткова ставка

У грудні 2019 року ставки за іпотекою становили 20,6% на вторинному та 21,5% на первинному.

ставки за іпотекою становили 20,6% на вторинному та 21,5% на первинному. У грудні 2020 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, а на первинному – 16,9%.

Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

Також у 2020 році зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у 2019 році він становив близько 516 тисяч гривень, то у 2020 році – 663 тисяч гривень. Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2020 році становив 682 тисяч гривень, вторинної – 660 тисяч гривень.



Обсяги іпотечного кредитування / Фото НБУ

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Додамо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних. За такими ставками житловий кредит можна буде взяти у другій половині 2021 року.