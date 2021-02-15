У НБУ назвали реальні ставки за іпотекою: у скільки обійдеться житло в кредит

Джерело:НБУ
Наприкінці 2020 року в Україні впала відсоткова ставка у порівнянні з 2019 роком. Водночас у 2020 зріс середній розмір кредиту на купівлю житла.
У НБУ зазначили, що результати опитувань показали перевагу вторинного ринку за кількістю й за обсягом кредитування.
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Також у 2020 році зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у 2019 році він становив близько 516 тисяч гривень, то у 2020 році – 663 тисяч гривень. Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2020 році становив 682 тисяч гривень, вторинної – 660 тисяч гривень.
Обсяги іпотечного кредитування / Фото НБУ
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Додамо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних. За такими ставками житловий кредит можна буде взяти у другій половині 2021 року.