НБУ наполягає на фінансовій ізоляції Росії: важливе звернення

Національний банк України закликав відключити російські та білоруські фінансові установи. від найбільших у світі торговельно-інформаційних платформ. Відповідний запит НБУ спрямував Bloomberg та Refinitiv (раніше – Reuters).

Україна отримала допомогу від багатьох країн світу та міжнародних організацій. Це сприяє покращенню обороноздатності та підтримці фінансового сектору нашої країни.

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Однак необхідно посилювати міжнародний тиск у фінансовій сфері та задіювати всі можливі санкції проти Росії та Білорусі.

Відключення від цих платформ російських та білоруських фінустанов значно обмежить їх доступ до міжнародного фінансового ринку. Це дуже важливий етап протидії військовій агресії на фінансовому фронті,

– наголосив Голова НБУ Кирило Шевченко.

торговельно-інформаційні платформи Bloomberg та Refinitiv є ключовими гравцями у сфері постачання даних та інформації на світовому фінансовому ринку. Refinitiv входить до складу London Stock Exchange Group.

Нагадаємо, що з 12 березня 7 російських банків відключать від глобальної системи SWIFT. Проте у цей список не потрапив найбільший російський банк Сбербанк. Українські дипломати наполягають та відключенні всіє Росії від SWIFT.

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