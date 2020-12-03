Національний банк України може відмовитися від реагування на локдаун обліковою ставкою. Адже наразі фундаментальних змін в макроекономічному прогнозі немає.

Про можливі дії Нацбанку за умови запровадження в Україні локдауну розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна член Ради НБУ Віктор Козюк.

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Навряд чи НБУ буде без фундаментальних змін в макроекономічному прогнозі реагувати на локдаун ставкою. Нацбанк відштовхується від думки про те, що локдаун – шок, який проходить в часі,

– заявив Козюк.

Він також вважає, що уряду не варто переносити впровадження локдауну на 2021 рік.

"Я не впевнений, що його (локдаун – 24 канал) справді введуть. Мабуть, потрібні якісь більш гнучкі заходи і, мабуть, ці заходи повинні мати якесь регіональний вимір", – пояснив член Ради НБУ. Та додав, що питання в тому, якою буде глибина стресу.

Зверніть увагу! Раніше представники Нацбанку допускали можливість зниження облікової ставки, щоб підтримати економіку в умовах локдауну. Хоча прогноз НБУ щодо збільшення облікової ставки у 2021 році у відповідь на прискорення інфляції вже був опублікований.