НБУ може не реагувати на локдаун обліковою ставкою, – член Ради Нацбанку
Національний банк України може відмовитися від реагування на локдаун обліковою ставкою. Адже наразі фундаментальних змін в макроекономічному прогнозі немає.
Про можливі дії Нацбанку за умови запровадження в Україні локдауну розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна член Ради НБУ Віктор Козюк.
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Навряд чи НБУ буде без фундаментальних змін в макроекономічному прогнозі реагувати на локдаун ставкою. Нацбанк відштовхується від думки про те, що локдаун – шок, який проходить в часі,
– заявив Козюк.
Він також вважає, що уряду не варто переносити впровадження локдауну на 2021 рік.
"Я не впевнений, що його (локдаун – 24 канал) справді введуть. Мабуть, потрібні якісь більш гнучкі заходи і, мабуть, ці заходи повинні мати якесь регіональний вимір", – пояснив член Ради НБУ. Та додав, що питання в тому, якою буде глибина стресу.
Що таке облікова ставка та яка вона зараз?Облікова ставка – це один з монетарних інструментів. Фактично вона встановлює орієнтир щодо вартості грошей, стримує інфляцію. За високого рівню інфляції облікову ставку підіймають, тобто вартість грошей підвищують. Наразі облікова ставка становить 6%.
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