НБУ максимально оштрафував колекторів через скарги споживачів

Національний банк наклав максимальні штрафи на 2 компанії через велику кількість скарг щодо стягнення боргів. Крім того, оштрафували й мікрофінансову організацію.

У Нацбанку повідомили, що компанії оштрафували через порушення закону щодо взаємодії зі споживачами під час стягування простроченої заборгованості.

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Колекторів оштрафували через скарги споживачів

Мікрофінансова організація "ФК "Нові кредити" має сплатити 51 тисячу гривень штрафу за порушення етичної поведінки зі споживачами.

Максимальні штрафи отримали ТОВ "Кредитпромінвест" і ТОВ "ФК "Преміум Актив" – по два штрафи у розмірі 102 тисячі гривень кожен. Рішення зумовлене систематичністю та обсягом звернень громадян щодо неетичної поведінки під час врегулювання протермінованої заборгованості.

Крім того, "Кредитпромінвест" стала першою компанією, на яку наклали штраф за невиконання нового закону щодо етичної поведінки під час стягнення боргів.

Сама компанія не зареєстрована у НБУ як колектор. На її сайті також зазначено, що вона не є такою компанією. Однак, відповідно до даних сайту, фірма займається факторингом – тобто працює зі стягненням простроченої заборгованості на підставі відступлення права вимоги.

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