НБУ дозволив українцям виїжджати за кордон із сумами в понад 10 тисяч євро
4 березня 2022 , 16:06Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
Нацбанк на час воєнного стану відмінив вимогу про надання підтвердних документів банків про зняття готівки з рахунків та купівлі банківських металів при перетині кордону з валютними цінностями на суму в понад 10 тисяч євро (в еквіваленті).
Регулятор повідомив, що зміни набирають чинності відсьогодні. Однак, декларація валюти на суму понад 10 тисяч євро залишається дійсною.
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Що ще дозволив регулятор:
- Переказувати населенню кошти в іноземній валюті на державні рахунки гуманітарної допомоги.
- Переказувати кошти з рахунків резидентів Росії та Білорусі на спецрахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ, рахунки Кабміну та інших держорганів для гуманітарної допомоги.
- Банкам можуть купувати готівкову гривню в іноземних фінустановах за безготівкову інвалюту обсягом до 1 мільйона євро на день (в еквіваленті).
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