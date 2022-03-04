Регулятор повідомив, що зміни набирають чинності відсьогодні. Однак, декларація валюти на суму понад 10 тисяч євро залишається дійсною.
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Що ще дозволив регулятор:
- Переказувати населенню кошти в іноземній валюті на державні рахунки гуманітарної допомоги.
- Переказувати кошти з рахунків резидентів Росії та Білорусі на спецрахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ, рахунки Кабміну та інших держорганів для гуманітарної допомоги.
- Банкам можуть купувати готівкову гривню в іноземних фінустановах за безготівкову інвалюту обсягом до 1 мільйона євро на день (в еквіваленті).
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