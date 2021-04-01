Угоді між Dragon Capital та "Юнекс Банк" бути: НБУ погодив купівлю банка Новинського

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Джерело:

Національний банк України

Національний банк України дозволив громадянину Чеської республіки Томашу Фіалі та колишньому генеральному менеджеру Альфа-Банку Україна, ексголові правління Укрсоцбанку Івану Світеку придбати контрольний пакет акцій "Юнекс Банк" через групу Dragon Capital. Про деталі рішення, розповідаємо далі.

Рішення НБУ

1 квітня 2021 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив рішення стосовно придбання 75,01% акцій АТ "Юнекс Банк" Томашем Фіалою.

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Купівля акцій відбудеться через низку компаній групи Dragon Capital. Також НБУ дозволив Івану Світеку придбати прямо 24,99% акцій "Юнекс Банк".

Рішення ухвалені за результатами всебічного аналізу пакетів документів заявників,
– зазначив у заяві НБУ.

На сьогодні контролером АТ "Юнекс Банк" є Вадим Новинський, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку.

Нагадаємо! Антимонопольний комітет України 22 грудня 2020 року дозволив групі Dragon Capital придбати контрольний пакет акцій АТ "Юнекс Банку".

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