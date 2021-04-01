Угоді між Dragon Capital та "Юнекс Банк" бути: НБУ погодив купівлю банка Новинського

19:24

Національний банк України дозволив громадянину Чеської республіки Томашу Фіалі та колишньому генеральному менеджеру Альфа-Банку Україна, ексголові правління Укрсоцбанку Івану Світеку придбати контрольний пакет акцій "Юнекс Банк" через групу Dragon Capital. Про деталі рішення, розповідаємо далі.