Угоді між Dragon Capital та "Юнекс Банк" бути: НБУ погодив купівлю банка Новинського
Національний банк України дозволив громадянину Чеської республіки Томашу Фіалі та колишньому генеральному менеджеру Альфа-Банку Україна, ексголові правління Укрсоцбанку Івану Світеку придбати контрольний пакет акцій "Юнекс Банк" через групу Dragon Capital. Про деталі рішення, розповідаємо далі.
Джерело:Національний банк України
Рішення НБУ
1 квітня 2021 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив рішення стосовно придбання 75,01% акцій АТ "Юнекс Банк" Томашем Фіалою.
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Купівля акцій відбудеться через низку компаній групи Dragon Capital. Також НБУ дозволив Івану Світеку придбати прямо 24,99% акцій "Юнекс Банк".
Рішення ухвалені за результатами всебічного аналізу пакетів документів заявників,
– зазначив у заяві НБУ.
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