Національний банк України дозволив громадянину Чеської республіки Томашу Фіалі та колишньому генеральному менеджеру Альфа-Банку Україна, ексголові правління Укрсоцбанку Івану Світеку придбати контрольний пакет акцій "Юнекс Банк" через групу Dragon Capital. Про деталі рішення, розповідаємо далі.

Рішення НБУ 1 квітня 2021 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив рішення стосовно придбання 75,01% акцій АТ "Юнекс Банк" Томашем Фіалою. Читайте також Дефіцит держбюджету України 2020: чим здивував звіт Мінфіну Купівля акцій відбудеться через низку компаній групи Dragon Capital. Також НБУ дозволив Івану Світеку придбати прямо 24,99% акцій "Юнекс Банк". Рішення ухвалені за результатами всебічного аналізу пакетів документів заявників,

– зазначив у заяві НБУ. На сьогодні контролером АТ "Юнекс Банк" є Вадим Новинський, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку. Нагадаємо! Антимонопольний комітет України 22 грудня 2020 року дозволив групі Dragon Capital придбати контрольний пакет акцій АТ "Юнекс Банку". Маєте кілька кредитів? Об’єднайте їх в один щомісячний платіж з лояльними умовами. Залиште заявку на кредит "Зустрічна пропозиція" від Ідея Банку.